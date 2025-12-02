Assine
Internacional

Iraque inicia novo capítulo sem missão da ONU, diz enviado

02/12/2025 18:32

O Iraque do pós-guerra conduzirá seu próprio futuro depois que as Nações Unidas encerrarem sua missão de assistência no fim deste ano, disse o enviado da organização ao país do Oriente Médio nesta terça-feira (2).

A Missão de Assistência das Nações Unidas para o Iraque (Unami, na sigla em inglês) encerrará suas operações após 22 anos ajudando o país na transição da instabilidade subsequente à invasão e ocupação liderada pelos Estados Unidos em 2003, bem como à queda da ditadura de Saddam Hussein.

A conclusão da Unami "representa o início de um novo capítulo baseado na liderança do Iraque sobre o seu próprio futuro", disse Mohamed al Hassan, chefe da missão, ao Conselho de Segurança da ONU durante uma reunião dedicada à situação no Iraque.

No ano passado, a missão foi prorrogada pela última vez, até 31 de dezembro de 2025.

O governo iraquiano afirmou que o encerramento da missão da ONU marca "a conclusão do processo de construção política iniciado em 2003 após a queda do regime ditatorial".

abd/iv/md/mr/nn/rpr/am

