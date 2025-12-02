Assine
Secretaria de Segurança dos EUA pede expansão da lista de países com restrição de viagens

02/12/2025 18:20

A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, pediu a ampliação da lista de países sujeitos a restrições de viagem, pois, segundo ela, estão "inundando o país com assassinos e sanguessugas".

A publicação de Noem no X ocorre em meio a relatos de que o presidente Donald Trump está considerando expandir a lista de países sujeitos a restrições, dos atuais 19 para 30.

"Recomendo uma proibição total de viagens para cada maldito país que tem inundado nossa nação com assassinos, sanguessugas e dependentes que se acham no direito de ter tudo", disse Noem na segunda-feira.

"Nossos antepassados construíram esta nação com sangue, suor e um amor inabalável pela liberdade, não para que invasores estrangeiros massacrassem nossos heróis, absorvessem nossos dólares arduamente conquistados ou se apropriassem dos benefícios que pertencem aos AMERICANOS", acrescentou.

Após o ataque a tiros contra dois membros da Guarda Nacional perto da Casa Branca na semana passada, Trump afirmou que planeja "paralisar permanentemente a migração de todos os países do Terceiro Mundo para permitir que o sistema americano se recupere completamente".

O autor dos disparos foi identificado pelas autoridades como Rahmanullah Lakanwal, um afegão de 29 anos que foi preso e enfrenta acusações de assassinato em primeiro grau. Nesta terça-feira, declarou-se não culpado.

Os países com restrição de viagens desde junho são: Afeganistão, Burundi, Chade, República do Congo, Cuba, Eritreia, Guiné Equatorial, Haiti, Irã, Laos, Líbia, Mianmar, Serra Leoa, Somália, Sudão, Togo, Turcomenistão, Venezuela e Iêmen.

Trump fez campanha prometendo deportar milhões de imigrantes sem documentos e iniciou uma ampla repressão à imigração desde que assumiu o cargo.

