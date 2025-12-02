Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Venezuela denuncia 'venda forçada' da refinaria Citgo nos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/12/2025 15:49

compartilhe

SIGA

A Venezuela denunciou nesta terça-feira (2) que um tribunal dos Estados Unidos autorizou a venda de sua refinaria nesse país, a Citgo, em um processo de leilão em benefício de seus credores que ainda necessita de autorização do governo americano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A filial da estatal venezuelana PDVSA estava sob o controle de uma diretoria nomeada pela oposição, depois que Washington entregou a ela o comando da petroleira em 2019, após não reconhecer a releição do presidente Nicolás Maduro.

A Citgo enfrenta inadimplências que superam os 20 bilhões de dólares.

O juiz de Delaware Leonard Stark autorizou no sábado sua venda a uma subsidiária da Elliott Investment Management, após a confirmação da oferta em um leilão organizado pelo tribunal.

A vice-presidenta venezuelana, Delcy Rodríguez, leu nesta terça-feira um comunicado no qual "rejeita energicamente a decisão adotada no procedimento judicial de 'venda forçada' da empresa Citgo".

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos deve autorizar a operação.

Rodríguez responsabilizou a oposição liderada por María Corina Machado pela venda da empresa.

Essa denúncia coincide com a reunião do presidente americano, Donald Trump, com seu Conselho de Segurança Nacional para tratar do tema da Venezuela, em meio à mobilização militar americana no Caribe para o que diz ser uma operação contra o narcotráfico.

Maduro, no entanto, afirma que o objetivo é a derrubada de seu governo.

ba/jt/mar/am

Tópicos relacionados:

eua venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay