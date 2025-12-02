Aitana Bonmatí vai perder restante da temporada após sofrer fratura

A meio-campista Aitana Bonmatí, do Barcelona e da seleção espanhola, três vezes vencedora da Bola de Ouro, vai perder o restante da temporada devido a uma fratura na fíbula, anunciou o clube catalão nesta terça-feira (2).

"A jogadora do time principal, Aitana Bonmatí, passou por uma cirurgia bem-sucedida para tratar uma fratura transindesmótica da fíbula esquerda", informou o clube num comunicado.

"O tempo previsto de recuperação é de cerca de cinco meses", acrescentou a nota, o que significa que ela ficará afastada dos gramados até o final da atual temporada.

"E este é o outro lado do esporte. Hoje começo um novo desafio fora de campo. Agora é hora de me regenerar física e mentalmente. O futebol de elite te leva ao limite em todos os sentidos, e havia fatores que me impediam de aproveitar a profissão e minha vida diária", escreveu Bonmatí em uma publicação no Instagram, junto com uma foto sua em que aparece recém operada.

"Honestamente, eu sentia que era hora de diminuir o ritmo, e cheguei a considerar essa possibilidade, mas não o fiz, e a vida de repente me paralisou. Com essa lição aprendida, encaro o que está por vir, convencida de que será um aprendizado", acrescentou.

Aitana se lesionou durante o treino de domingo com a seleção espanhola na Ciudad del Fútbol, em Las Rozas, onde a equipe se preparava para o jogo de volta da final da Liga das Nações contra a Alemanha, nesta terça-feira, após o empate sem gols em Kaiserslautern.

