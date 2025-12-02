Isack Hadjar será companheiro de Verstappen na Red Bull em 2026

O piloto francês Isack Hadjar será o novo companheiro do holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial de Fórmula 1, na próxima temporada na Red Bull, anunciou a escuderia austríaca nesta terça-feira (2).

Aos 21 anos, Hadjar irá substituir o japonês Yuki Tsunoda, que não correspondeu às expectativas este ano e passará a ser piloto reserva.

O jovem francês, que estreou nesta temporada pela equipe "irmã" da Red Bull, a Racing Bulls, terá a missão de tentar fazer sombra a Verstappen.

Apesar de novato e não contar com os melhores carros do grid, Hadjar teve resultados surpreendentes e mostrou regularidade ao longo da temporada, pontuando em dez das 23 corridas disputadas, incluindo um primeiro pódio (3º) no Grande Prêmio dos Países Baixos.

"Ele mostrou uma grande maturidade e que aprende rápido. E o mais importante, mostrou ser muito rápido, o requisito número um neste esporte", declarou o chefe da Red Bull, Laurent Mekies.

- Desafio de pilotar ao lado de Verstappen -

Nesta primeira temporada na elite, "sinto que sou muito melhor como piloto e como pessoa" e "estou pronto para ir à Red Bull", disse o piloto francês.

Faltando uma etapa para o fim do campeonato, no próximo fim de semana, em Abu Dhabi, Hadjar é o décimo na classificação com 51 pontos.

Em 2026, ele será o sétimo companheiro de equipe de Verstappen desde 2015, quando estreou na Red Bull.

O holandês devorou todos um a um, apesar de bons pilotos, como o australiano Daniel Ricciardo, o francês Pierre Gasly e o mexicano Sergio Pérez, que foi quem ficou mais tempo ao seu lado (2021-2024).

Perguntado no final de novembro sobre a possibilidade de ocupar este posto que para muitos é "amaldiçoado", Hadjar explicou à AFP que está ciente das dificuldades: "Saber que vai ser difícil já é um bom começo".

"Eu sempre fui mais forte que os meus companheiros. Pela primeira vez, vou estar ao lado do melhor do mundo e é uma grande oportunidade para aprender", acrescentou o chamado "Pequeno Prost".

- Vida nova em 2026 -

A partir de 2026, tudo começará do zero, já que a Fórmula 1 estreará um novo regulamento que vai modificar os carros.

"O 'timing' seria ideal, já que ainda não haveria o 'efeito Verstappen' sobre o carro", explicou Hadjar, filho de um físico apaixonado por automobilismo e de uma gerente de Recursos humanos, ambos de origem argelina.

Desde que estreou no kart até ser vice-campeão de Fórmula 2 no ano passado, atrás do brasileiro Gabriel Bortoleto, Hadjar admite que sua carreira foi impulsionada pela "frustração".

Mas também pela "cólera" por não dispor dos "mesmos meios que outros pilotos" e ter que "compensar" essa falta de suporte financeiro para engrenar na carreira.

