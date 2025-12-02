CAS anula exclusão de esquiadores russos e bielorrussos dos Jogos de Inverno de 2026

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) anulou nesta terça-feira (2) a exclusão total dos esquiadores russos e bielorrussos das competições internacionais, abrindo as portas para a participação sob bandeira neutra dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina de 2026 (6 a 22 de fevereiro).

Se "cumprirem os critérios" estabelecidos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para obterem status neutro, os atletas e ambos os países "devem ser autorizados a participar dos eventos classificatórios" da Federação Internacional de Esqui (FIS) para os próximos Jogos de Inverno, explicou a CAS em comunicado.

Assim, a mais alta corte da justiça desportiva anula a suspensão imposta pela FIS, que em 21 de outubro decidiu manter a exclusão total de esquiadores russos e bielorrussos, alinhando-se à posição de outras federações, como as de biatlo e luge.

Quando parecia que a presença de Rússia e Belarus nos Jogos de Milão-Cortina se limitaria aos patinadores, a CAS abriu uma primeira brecha no final de outubro ao anular a exclusão total dos atletas do luge.

- "Politicamente neutra" -

No entanto, a decisão desta terça-feira tem maior importância, dado que a FIS organiza o conjunto de modalidades (esqui alpino, esqui cross-coutry, esqui estilo livre e snowboard) que representa mais da metade dos pódios dos Jogos de Inverno.

No biatlo é onde há mais em jogo, já que tradicionalmente a Rússia é uma potência dominante, conquistando quase um terço das medalhas nos Jogos de Pequim em 2022.

O ministro dos Esportes da Rússia, Mikhail Degtyarev, reagiu a esta decisão destacando que "é a terceira resolução judicial a favor" do país nos esportes olímpicos de inverno, em referência a uma primeira, em julho de 2022, do Tribunal de Apelação da Federação Internacional de Bobsled e Skeleton, antes das duas da CAS.

A CAS lembrou que "os estatutos da FIS protegem os indivíduos contra a discriminação e exigem que A FIS seja politicamente neutra". Além disso, considerou que a federação excluiu os esquiadores de ambos os países "devido à sua nacionalidade, independentemente do fato" de cumprirem ou não "os requisitos de elegibilidade para atletas individuais neutros".

- Hino e bandeira nos Jogos Paralímpicos -

Como já aconteceu nos Jogos de Paris-2024, o COI havia aberto a possibilidade de uma participação russa e bielorrussa neutra, desde que atletas envolvidos não estivessem sob contrato com o Exército nem tivessem apoiado ativamente a invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022.

A CAS também decidiu que os atletas russos poderão participar dos Jogos Paralímpicos "nas mesmas condições que os demais atletas", ou seja, com hino e bandeira, já que o Comitê Paralímpico Internacional (CPI) votou no final de setembro pela plena reintegração.

