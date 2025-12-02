Assine
Polícia israelense afirma que recebeu os supostos restos mortais de um dos últimos reféns em Gaza

02/12/2025 13:02

A polícia israelense afirmou nesta terça-feira (2) que recebeu os supostos restos mortais de um dos dois últimos reféns na Faixa de Gaza e que os identificará assim que forem transferidos ao necrotério. 

Em um breve comunicado, informou que "neste momento está escoltando com reverência o caixão do refém falecido até o Centro Nacional de Medicina Legal". 

O gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, indicou anteriormente que Israel havia recebido o corpo de um refém através da Cruz Vermelha, que o entregou a uma força de segurança e militar israelense no território palestino. 

"Uma vez concluído o processo de identificação, será enviada uma notificação formal à família", informou a nota do gabinete de Netanyahu. 

O documento não especificou se os restos mortais pertencem a um dos dois últimos reféns de Gaza — o israelense Ran Gvili e o tailandês Sudthisak Rinthalak —, mas afirmou que as autoridades estavam em "contato contínuo" com suas famílias. 

Os comandos do movimento islamista palestino Hamas sequestraram 251 pessoas em seu ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza. 

Como resultado do cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos que entrou em vigor em outubro, os militantes entregaram os últimos 20 reféns vivos e 26 dos 28 mortos. 

O Hamas ainda não confirmou esta suposta última entrega, como fez em ocasiões anteriores.

