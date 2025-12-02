Assine
Carregamento de munições do Exército alemão é roubado

O Exército alemão sofreu, há uma semana, o roubo de uma carga de munições transportada por um entregador civil, indicou à AFP um porta-voz das Forças Armadas, confirmando informações da imprensa.

Cerca de 20.000 munições foram roubadas em um estacionamento não vigiado, próximo a Magdeburgo (leste), enquanto o motorista dormia em um hotel nas proximidades, informaram os sites da revista alemã Der Spiegel e da rádio local MDR.

Nenhuma informação foi divulgada sobre a identidade dos ladrões, e o Exército alemão não quis especificar o tipo nem a quantidade exata de munições subtraídas.

Também não foi fornecida nenhuma indicação sobre como os criminosos souberam que a carga ficaria ali sem vigilância.

"O roubo foi constatado no momento da entrega no quartel", declarou um porta-voz do Exército alemão.

Uma porta-voz da polícia confirmou à AFP que foi aberta uma investigação, mas recusou-se a dar mais detalhes "por razões táticas".

Segundo fontes próximas ao Exército alemão, citadas pela Der Spiegel, é pouco provável que o roubo tenha sido uma casualidade. Essas mesmas fontes acreditam que os bandidos esperaram o motorista parar para dormir.

De acordo com a Der Spiegel, o Ministério da Defesa prevê dois motoristas para esse tipo de transporte, para que sempre haja pelo menos um vigiando a carga. Mas, neste caso, havia apenas um motorista, portanto a empresa civil de transporte não respeitou as diretrizes de segurança.

