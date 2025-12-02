Assine
Internacional

Zelensky insta 'pôr fim à guerra' e não apenas uma 'pausa'

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
02/12/2025 12:17

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky,  fez um apelo nesta terça-feira (2) para acabar com a guerra com a Rússia, e não apenas para um cessar-fogo temporário, em uma coletiva de imprensa durante sua visita à Irlanda.

"Nosso objetivo comum é acabar com a guerra, não apenas alcançar uma pausa nos combates. É necessária uma paz digna", declarou Zelensky em Dublin, antes da reunião desta tarde em Moscou entre o presidente russo, Vladimir Putin, e os enviados americanos, como parte das negociações para encerrar o conflito.

