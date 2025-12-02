Assine
Venezuela reautoriza voos de deportação de migrantes dos EUA

AFP
AFP
Repórter
02/12/2025 11:31

A Venezuela informou nesta terça-feira (2) que reautorizou os voos dos Estados Unidos para deportar migrantes, dias após a suspensão devido ao alerta do presidente americano Donald Trump sobre o "fechamento total" do espaço aéreo venezuelano. 

A chegada de aviões americanos com venezuelanos sem documentos continuou regularmente, apesar da tensão entre os dois países devido à mobilização militar dos EUA no Caribe. 

Trump afirma que se trata de uma operação para combater o narcotráfico, mas seu homólogo venezuelano Nicolás Maduro assegure que o objetivo é removê-lo do poder e se apropriar das riquezas petrolíferas do país. 

A autoridade aeronáutica venezuelana "recebeu a solicitação do governo dos Estados Unidos para retomar os voos de repatriação de migrantes venezuelanos daquele país para a Venezuela", indicou um comunicado do Ministério dos Transportes. 

"Por instruções do presidente Nicolás Maduro, autoriza-se o ingresso em nosso espaço aéreo das aeronaves". 

Caracas permitirá a entrada de dois voos da americana Eastern Airlines às quartas e sextas-feiras. 

A migração é um tema central do governo de Trump. 

O americano reuniu-se na segunda-feira com sua equipe de Segurança Nacional para discutir sobre a Venezuela. No domingo, confirmou uma conversa telefônica com Maduro, sobre a qual não deu detalhes. 

Quase 75 voos com deportados foram realizados este ano, com pelo menos 13.956 venezuelanos que estavam nos Estados Unidos, segundo o governo Maduro.

Tópicos relacionados:

diplomacia migracao venezuela

