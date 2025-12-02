Assine
Papa pede fim dos 'ataques e hostilidades' no Líbano

02/12/2025 09:17

O papa Leão XIV pediu nesta terça-feira (2) o fim "dos ataques e das hostilidades" no Líbano, alvo de vários bombardeios israelenses apesar da trégua com o movimento islamista libanês Hezbollah vigente há mais de um ano. 

"Expresso meu desejo pela paz, com um apelo de coração: que cessem os ataques e as hostilidades", disse o pontífice no aeroporto de Beirute, sem mencionar explicitamente nenhuma das partes em conflito. 

"Precisamos reconhecer que a luta armada não traz benefícios. As armas são letais, mas a negociação, a mediação e o diálogo são construtivos. Escolhamos todos a paz como caminho, e não apenas como objetivo", acrescentou o líder da Igreja Católica, que encerra nesta terça-feira três dias de visita ao Líbano.

