Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Mísseis e drones russos lançados contra a Ucrânia aumentaram em novembro (AFP)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/12/2025 08:53

compartilhe

SIGA

A Rússia lançou mais mísseis e drones em seus ataques contra a Ucrânia em novembro do que no mês anterior, segundo uma análise de dados ucranianos realizada pela AFP.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As forças russas lançaram 5.660 mísseis e drones de longo alcance contra seu vizinho em novembro, um aumento de 2% em relação a outubro, de acordo com uma compilação dos números fornecidos diariamente pela Força Aérea ucraniana.

Os ataques russos têm como alvo principal a rede energética ucraniana.

"Trata-se de uma pressão significativa, não apenas psicológica, mas também física, exercida sobre nossa população, com o único objetivo de quebrar os ucranianos", declarou na segunda-feira o presidente Volodimir Zelensky.

Em retaliação, Kiev ataca depósitos de petróleo e refinarias russas, para tentar reduzir as receitas de hidrocarbonetos que financiam o esforço de guerra de Moscou.

bur-rco/blb/sba/meb/dbh/dd/fp

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay