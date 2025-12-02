Assine
Desemprego na Zona do Euro sobe em outubro, a 6,4%

AFP
AFP
02/12/2025 08:41

A taxa de desemprego subiu em outubro na zona do euro e alcançou 6,4%, um décimo acima do resultado de setembro, informou nesta terça-feira (2) a agência europeia de estatísticas Eurostat.

O percentual permaneceu estável em comparação com o mesmo mês do ano passado, afirmou a Eurostat em seu comunicado.

No conjunto da União Europeia, composta por 27 países, a taxa de desemprego permaneceu estável em 6%, com um leve aumento em comparação com o ano passado, quando estava em 5,8%, o nível mais baixo da série histórica.

A Eurostat estima que 13,35 milhões de pessoas estavam desempregadas em outubro no conjunto da União, das quais 11 milhões nos 20 países que compõem a zona do euro.

A menor taxa de desemprego da UE foi registrada em Malta (3,1%) e a mais elevada na Espanha, com 10,5%.

A França tinha uma taxa de desemprego de 7,7%, segundo os dados da Eurostat. Um índice superior ao da Alemanha, a maior economia do bloco (3,8%), e da Itália (6%).

A taxa de desemprego das pessoas com menos de 25 anos permaneceu estável em outubro em relação a setembro, com um percentual de 15,2% no conjunto da União Europeia. Na zona do euro, a taxa foi de 14,8%.

