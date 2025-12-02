Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Inflação anual na zona do euro subiu a 2,2% em novembro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/12/2025 08:41

compartilhe

SIGA

A inflação anual na zona do euro acelerou para 2,2% em novembro, contra 2,1% registrado em outubro, segundo um comunicado da Eurostat publicado nesta terça-feira(2). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O dado afasta o bloco ainda mais do objetivo de 2%, estabelecido pelo Banco Central Europeu (BCE). 

Os analistas consultados pela Bloomberg previam que a inflação deveria permanecer em 2,1%. 

A leve aceleração é explicada principalmente pela evolução menos favorável dos preços da energia, que caíram apenas 0,5% em novembro, frente a uma queda de 0,9% em outubro. 

Já os serviços subiram ligeiramente para 3,5%, frente aos 3,4% do mês anterior. 

A inflação subjacente - que exclui os preços voláteis da energia e dos alimentos, e serve de referência para os especialistas - permaneceu estável em 2,4%.

fpo/cjc/meb/pc/jc/fp

Tópicos relacionados:

conjuntura economia euro inflacao ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay