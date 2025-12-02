Inflação anual na zona do euro subiu a 2,2% em novembro

A inflação anual na zona do euro acelerou para 2,2% em novembro, contra 2,1% registrado em outubro, segundo um comunicado da Eurostat publicado nesta terça-feira(2).

O dado afasta o bloco ainda mais do objetivo de 2%, estabelecido pelo Banco Central Europeu (BCE).

Os analistas consultados pela Bloomberg previam que a inflação deveria permanecer em 2,1%.

A leve aceleração é explicada principalmente pela evolução menos favorável dos preços da energia, que caíram apenas 0,5% em novembro, frente a uma queda de 0,9% em outubro.

Já os serviços subiram ligeiramente para 3,5%, frente aos 3,4% do mês anterior.

A inflação subjacente - que exclui os preços voláteis da energia e dos alimentos, e serve de referência para os especialistas - permaneceu estável em 2,4%.

fpo/cjc/meb/pc/jc/fp