Papa diz que Oriente Médio precisa de novas abordagens para conter a violência

02/12/2025 08:05

O papa Leão XIV exortou nesta terça-feira (2) as 150.000 pessoas reunidas em uma missa ao ar livre em Beirute a encontrar "novas abordagens no Oriente Médio" para fazer a paz triunfar.

"O Oriente Médio precisa de novas abordagens para rejeitar a mentalidade de vingança e violência, para superar as divisões políticas, sociais e religiosas, e abrir novos capítulos em nome da reconciliação e da paz", declarou o chefe da Igreja Católica, que encerra nesta terça-feira sua visita ao Líbano.

O pontífice também pediu aos cristãos do Oriente Médio que sejam "corajosos".

