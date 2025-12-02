Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Missa do papa em Beirute reúne quase 150.000 pessoas, segundo o Vaticano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/12/2025 06:41

compartilhe

SIGA

Quase 150.000 pessoas compareceram nesta terça-feira (2) em Beirute à missa ao ar livre presidida pelo papa Leão XIV, informou o serviço de imprensa do Vaticano, que citou o número comunicado pelas autoridades locais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A cerimônia, celebrada perto do local da explosão que devastou a capital libanesa em agosto de 2020, representa o principal momento da visita do pontífice ao país de pluralidade religiosa.

cmk/at/avl/arm/fp

Tópicos relacionados:

libano papa religiao vaticano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay