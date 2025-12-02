Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Apple anuncia a saída do diretor de IA da empresa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/12/2025 06:19

compartilhe

SIGA

A Apple anunciou na segunda-feira (2) que o diretor de sua equipe dedicada à Inteligência Artificial (IA) deixará o cargo, enquanto a empresa americana apresenta atrasos na integração da tecnologia a seus produtos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

John Giannandrea, vice-presidente sênior de 'Machine Learning' (ML) e Estratégia de IA da Apple, permanecerá como consultor até sua aposentadoria, prevista para o início de 2026, informou a empresa.

"Somos gratos pelo papel que John desempenhou na construção e no avanço do nosso trabalho em IA", disse Tim Cook, CEO da Apple.

Em seu lugar, Amar Subramanya entra na empresa como vice-presidente e liderará "áreas críticas", que incluem os modelos fundamentais de IA e ML.

A Apple está sob pressão na corrida pela IA e tenta demonstrar que não está atrasada em relação aos rivais Google, Microsoft, OpenAI e outros, que oferecem modelos cada vez mais avançados.

No início do ano, a empresa com sede na Califórnia adiou para 2026 o lançamento da versão aprimorada de seu assistente de voz Siri.

Cook destacou que a IA é "central na estratégia da Apple" e afirmou que Subramanya trará uma "experiência extraordinária em IA" para sua função.

Subramanya foi recentemente vice-presidente corporativo de IA na Microsoft. Antes, ele passou 16 anos no Google, onde foi chefe de engenharia para o assistente digital Gemini.

gc/sla/cr/atm/fp

Tópicos relacionados:

apple eua ia tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay