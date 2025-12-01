Wall Street fecha em baixa após dados econômicos desanimadores

A Bolsa de Valores de Nova York caiu nesta segunda-feira (1º), afetada por uma atividade manufatureira que continua retraindo nos Estados Unidos, em um contexto de fraqueza em vários setores-chave.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,90%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,38% e o ampliado S&P 500 caiu 0,53%.

"O mercado teve que digerir uma surpresa ruim", após "um relatório sobre a atividade industrial mais fraco que o previsto", explicou à AFP Christopher Low, da FHN Financial.

O índice de atividade manufatureira publicado nesta segunda-feira, que leva em conta as respostas de um painel de empresas, ficou em 48,2%, o que marca o nono mês consecutivo de contração da atividade -- 50 é o limite entre retração e expansão.

É menos do que previam os analistas, segundo o MarketWatch.

"Os fabricantes afirmam que as tarifas [do governo americano] representam um freio para o setor", destacou Bill Adams, do Comerica Bank.

"O setor manufatureiro deveria estar em uma posição mais sólida à medida que [...] a demanda global se recupere, em um contexto de leve queda dos juros [nos Estados Unidos] e de um dólar mais fraco", avaliou Oren Klachkin, da Nationwide.

Quanto a outros indicadores, os investidores aguardam na quarta-feira o relatório mensal sobre a criação de empregos no setor privado em novembro.

E na sexta-feira, acompanharão o índice de preços ao consumidor PCE para o mês de setembro, divulgado com atraso devido ao fechamento orçamentário ("shutdown") de 43 dias nos Estados Unidos.

Na bolsa, os papéis associados ao setor de criptomoedas sofreram com a queda do bitcoin, como as plataformas de negociação Coinbase (-4,76%) e Robinhood (-4,09%), ou a empresa de mineração digital Riot Platforms (-4,03%).

A sessão também foi marcada pela queda das ações de Meta (-1,08%), Alphabet (-1,65%) e Broadcom (-4,19%).

