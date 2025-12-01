Michael Jordan comparece a tribunal no início de processo contra NASCAR

Michael Jordan compareceu nesta segunda-feira (1º) ante um tribunal na Carolina do Norte, onde começou a seleção do júri no julgamento por um processo federal antimonopólio que a lenda do basquete apresentou contra a NASCAR, a associação de automobilismo mais popular dos Estados Unidos.

No caso, que segundo especialistas poderia reformular as políticas da NASCAR em caso de vitória de Jordan, a associação de corridas tipo stock car é acusada de realizar práticas de monopólio que sufocam a concorrência.

A ação judicial afirma que a organização e seu diretor-executivo, Jim France, exercem um controle sobre o esporte que os beneficia injustamente às custas dos donos das equipes, pilotos, patrocinadores, parceiros e fãs do esporte.

Jordan, coproprietário da equipe 23XI Racing na Cup Series da NASCAR, apresentou a ação junto com a Front Row Motorsports no ano passado, depois de se negar a assinar novos contratos da categoria automobilística.

As equipes também acusam a NASCAR de práticas anticompetitivas, como comprar a maioria dos principais circuitos para corridas exclusivas de sua disciplina, impor acordos de exclusividade em circuitos ou adquirir competidores como o Automobile Racing Club of America (ARCA).

Além disso, reclamam pela proibição de que as equipes participem de outras corridas de stock car e por estarem obrigadas a comprar peças de fornecedores únicos escolhidos pela NASCAR.

"Nenhum outro esporte profissional importante na América Norte está dirigido por uma só família que enriquece mediante este tipo de prática monopolista descontrolada", reivindicaram 23XI e Front Row no ano passado, em comunicado no qual anunciavam a ação.

Das 15 equipes da NASCAR, 23XI e Front Row, ambas de propriedade de Jordan, foram as únicas que não assinaram os novos estatutos, que são o pomo da discórdia.

"Todos sabem que sempre fui um competidor feroz e que essa vontade de ganhar é o que me motiva e toda a equipe 23XI a cada semana na pista", acrescentou Jordan.

"Adoro o esporte do automobilismo e a paixão de nossos fãs, mas a gestão da NASCAR é injusta para as equipes, os pilotos, os patrocinadores e os fãs", frisou a lenda do Chicago Bulls.

rcw/lp/ag/raa/rpr