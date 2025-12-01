Assine
Saúde cardiovascular de Trump é 'excelente', aponta ressonância magnética

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem uma saúde cardiovascular "excelente", segundo o resultado de uma ressonância magnética realizada em outubro, informou seu médico nesta segunda-feira (1º).

O republicano, 79, foi criticado por falta de transparência em relação à sua saúde, depois que uma visita repentina ao centro médico Walter Reed gerou especulações sobre o motivo do check-up.

Em memorando divulgado pelo governo, o médico da Casa Branca, Sean Barbabella, informou que o exame foi preventivo, para "a identificação precoce de problemas, confirmar sua saúde geral e garantir que ele mantenha a vitalidade a longo prazo".

"No geral, seu sistema cardiovascular mostra uma saúde excelente. As imagens abdominais também são perfeitamente normais. Todos os órgãos principais parecem muito saudáveis", disse Barbabella. "Tudo o que foi avaliado está funcionando dentro do normal, sem nenhuma preocupação relacionada a condições agudas ou crônicas."

Pressionado pela imprensa, Trump evitou nas últimas semanas responder sobre o motivo da visita. Em seu segundo mandato, ele tem aparecido com frequência com hematomas em sua mão direita, ocasionalmente cobertos com maquiagem. A Casa Branca atribuiu as marcas a aspirina, que ele toma como parte de um regime "padrão" de saúde cardiovascular.

No último verão, o governo informou que Trump havia passado por uma avaliação devido a um inchaço nas pernas, e diagnosticado com insuficiência venosa crônica, uma condição que pode ser controlada com medicamentos ou procedimentos específicos.

Trump foi a pessoa mais velha a assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos.

