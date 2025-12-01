Cremonese vence Bologna (3-1) fora de casa com 2 gols de Vardy

O Bologna decepcionou sua torcida ao perder em casa por 3 a 1 para a Cremonese, com dois gols do veterano Jamie Vardy, nesta segunda-feira (1º), no jogo que encerrou a 13ª rodada do Campeonato Italiano.

A equipe bolonhesa, que vinha de nove jogos invicta na Serie A e três vitórias consecutivas, sofreu assim sua primeira derrota no estádio Renato Dall'Ara na temporada.

O time comandado pelo técnico Vincenzo Italiano, em desvantagem desde os 31 minutos, foi afundado por Vardy: o ex-jogador da seleção inglesa, de 38 anos, que atuava anteriormente pelo Leicester e chegou ao clube italiano no verão europeu, fez o segundo gol e, em seguida, o terceiro, chegando a quatro gols em nove jogos.

Graças a essa vitória, após três derrotas consecutivas, a Cremonese, de volta à elite do futebol italiano nesta temporada, subiu para a 11ª posição, com 17 pontos.

O Bologna perdeu a chance de voltar ao grupo dos candidatos ao título e permanece em 6º lugar, com 24 pontos, quatro atrás da dupla que lidera o campeonato, Milan e Napoli.

--- Resultados da 13ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

Como - Sassuolo 2 - 0

- Sábado:

Genoa - Hellas Verona 2 - 1

Parma - Udinese 0 - 2

Juventus - Cagliari 2 - 1

Milan - Lazio 1 - 0

- Domingo:

Lecce - Torino 2 - 1

Pisa - Inter 0 - 2

Atalanta - Fiorentina 2 - 0

Roma - Napoli 0 - 1

- Segunda-feira:

Bologna - Cremonese 1 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 28 13 8 4 1 19 9 10

2. Napoli 28 13 9 1 3 20 11 9

3. Inter 27 13 9 0 4 28 13 15

4. Roma 27 13 9 0 4 15 7 8

5. Como 24 13 6 6 1 19 7 12

6. Bologna 24 13 7 3 3 22 11 11

7. Juventus 23 13 6 5 2 17 12 5

8. Lazio 18 13 5 3 5 15 10 5

9. Udinese 18 13 5 3 5 14 20 -6

10. Sassuolo 17 13 5 2 6 16 16 0

11. Cremonese 17 13 4 5 4 16 17 -1

12. Atalanta 16 13 3 7 3 16 14 2

13. Torino 14 13 3 5 5 12 23 -11

14. Lecce 13 13 3 4 6 10 17 -7

15. Cagliari 11 13 2 5 6 13 19 -6

16. Genoa 11 13 2 5 6 13 20 -7

17. Parma 11 13 2 5 6 9 17 -8

18. Pisa 10 13 1 7 5 10 18 -8

19. Fiorentina 6 13 0 6 7 10 21 -11

20. Hellas Verona 6 13 0 6 7 8 20 -12

./bds/jr/bm/aam/rpr