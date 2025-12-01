PSG vai enfrentar time da 5ª divisão nos 32-avos de final da Copa da França

O atual campeão Paris Saint-Germain vai enfrentar o Vendée Fontenay (do National 3, quinta divisão) fora de casa, enquanto o Olympique de Marselha visitará o Bourg-en-Bresse (da terceira divisão) pela fase de 32-avos de final da Copa da França, que será disputada de 19 a 21 de dezembro, segundo o sorteio realizado nesta segunda-feira (1º).

Nenhum outro duelo de destaque foi definido após o sorteio, com exceção daquele entre Auxerre e Monaco, dois clubes da primeira divisão.

O novo líder da Ligue 1, o Lens, terá pela frente o Feignies (da quarta divisão) fora de casa.

--- Principais jogos da fase de 32-avos de final da Copa da França:

Concarneau (D3) - Nantes (L1)

Vendée Fontenay (D5) - PSG (L1)

Les Herbiers (D4) - Angers (L1)

Les Sables (D5) - Rennes (L1)

Nice (L1) - Saint-Etienne (L2)

Auxerre (L1) - Monaco (L1)

Bourg-en-Bresse (3e div.) - Olympique de Marselha (L1)

Feignies (4ª div.) - Lens (L1)

Saint-Cyr (R1) - Lyon (L1)

Strasbourg (L1) - Dunkerque (L2)

Saint-Maur (4ª div.) - Lille (L1)

bap/bm/gk/aam/rpr