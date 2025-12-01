Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

'Chucky' Lozano espera um "bom grupo" para o México na Copa de 2026

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/12/2025 19:01

compartilhe

SIGA

O atacante mexicano Hirving 'Chucky' Lozano manifestou sua esperança, nesta segunda-feira (1º), de que a seleção mexicana fique em um "bom grupo" na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, cujo sorteio acontecerá na sexta-feira em Washington. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O México será um dos três países-sede, juntamente com Estados Unidos e Canadá, do Mundial do ano que vem, o primeiro a contar com 48 seleções. 

O México está no Pote 1, que inclui os outros países-sede e as seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa, como Espanha, Argentina, Brasil e França. 

O sorteio da competição, para a qual 'El Tri' já está classificado como país-sede, acontecerá na sexta-feira em Washington, com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 

"Agora há mais seleções e várias possibilidades. Espero que fiquemos em um grupo bom para o México. Vou assistir ao sorteio em casa com a minha família", disse o ex-jogador do Napoli em entrevista coletiva. 

O ponta de 30 anos, um dos nomes mais conhecidos do futebol mexicano, fez as declarações dois dias depois de seu clube, o San Diego FC, ter perdido a final da Conferência Oeste da MLS para o Vancouver Whitecaps do alemão Thomas Müller.

Lozano descontou para seu time na derrota por 3 a 1, que impediu o San Diego de conquistar o título em sua temporada de estreia na liga norte-americana. 

O atacante começou a partida novamente no banco de reservas, posição para a qual foi relegado após um desentendimento com o técnico Mikey Varas em outubro. 

'Chucky' se recusou a comentar o incidente com seu treinador, mas manifestou confiança de que isso não afetaria suas chances de ser convocado por Javier Aguirre para a Copa do Mundo. 

"O clube e todos que trabalham aqui vão se esforçar ao máximo para alcançar esse objetivo. Temos que estar totalmente preparados", afirmou. 

O mexicano, primeiro jogador designado do San Diego, descartou a possibilidade de deixar o clube californiano em busca de mais competitividade. 

"Estou no San Diego, tenho contrato [até o final da temporada de 2028], estou muito feliz e temos que trabalhar muito duro para a próxima temporada", afirmou. 

Lozano disputou 31 jogos e marcou 11 gols entre a temporada regular e os playoffs da temporada de 2025 da liga norte-americana.

str/raa/aam/rpr

Tópicos relacionados:

2026 fbl mex mls mundial usa wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay