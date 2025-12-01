'Chucky' Lozano espera um "bom grupo" para o México na Copa de 2026

O atacante mexicano Hirving 'Chucky' Lozano manifestou sua esperança, nesta segunda-feira (1º), de que a seleção mexicana fique em um "bom grupo" na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, cujo sorteio acontecerá na sexta-feira em Washington.

O México será um dos três países-sede, juntamente com Estados Unidos e Canadá, do Mundial do ano que vem, o primeiro a contar com 48 seleções.

O México está no Pote 1, que inclui os outros países-sede e as seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa, como Espanha, Argentina, Brasil e França.

O sorteio da competição, para a qual 'El Tri' já está classificado como país-sede, acontecerá na sexta-feira em Washington, com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Agora há mais seleções e várias possibilidades. Espero que fiquemos em um grupo bom para o México. Vou assistir ao sorteio em casa com a minha família", disse o ex-jogador do Napoli em entrevista coletiva.

O ponta de 30 anos, um dos nomes mais conhecidos do futebol mexicano, fez as declarações dois dias depois de seu clube, o San Diego FC, ter perdido a final da Conferência Oeste da MLS para o Vancouver Whitecaps do alemão Thomas Müller.

Lozano descontou para seu time na derrota por 3 a 1, que impediu o San Diego de conquistar o título em sua temporada de estreia na liga norte-americana.

O atacante começou a partida novamente no banco de reservas, posição para a qual foi relegado após um desentendimento com o técnico Mikey Varas em outubro.

'Chucky' se recusou a comentar o incidente com seu treinador, mas manifestou confiança de que isso não afetaria suas chances de ser convocado por Javier Aguirre para a Copa do Mundo.

"O clube e todos que trabalham aqui vão se esforçar ao máximo para alcançar esse objetivo. Temos que estar totalmente preparados", afirmou.

O mexicano, primeiro jogador designado do San Diego, descartou a possibilidade de deixar o clube californiano em busca de mais competitividade.

"Estou no San Diego, tenho contrato [até o final da temporada de 2028], estou muito feliz e temos que trabalhar muito duro para a próxima temporada", afirmou.

Lozano disputou 31 jogos e marcou 11 gols entre a temporada regular e os playoffs da temporada de 2025 da liga norte-americana.

