Preço do petróleo sobe em meio a incertezas geopolíticas

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira (1º) em um mercado atento ao aumento das tensões entre Estados Unidos e Venezuela.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro ganhou 1,27%, chegando a 63,17 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês, avançou 1,32%, para 59,32 dólares por barril.

Após uma semana calma marcada pelo feriado do Dia de Ação de Graças, "o mercado aguarda a próxima grande notícia à qual poderia reagir", afirmou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group.

Os investidores "estão um pouco preocupados com a possibilidade de que os Estados Unidos lancem um ataque contra a Venezuela", indica o analista.

O presidente americano, Donald Trump, acusa Caracas de estar por trás do tráfico de entorpecentes que inundam os Estados Unidos, mas a Venezuela nega e afirma que o verdadeiro objetivo de Washington seria uma mudança de regime e o controle das importantes reservas petrolíferas do país.

Atualmente, "a Venezuela produz cerca de um milhão de barris por dia, o que representa aproximadamente 1% da oferta mundial, e exporta cerca da metade", destacou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

O aumento dos preços reflete o temor de um bloqueio das exportações venezuelanas, apesar do excedente de oferta mundial antecipado nos próximos meses, diz o analista.

Os operadores também acompanham as negociações sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, o que poderia reduzir o prêmio de risco e baixar os preços do petróleo.

