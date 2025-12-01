Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Augsburg demite seu treinador após cinco meses

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/12/2025 17:37

compartilhe

SIGA

O clube alemão Augsburg anunciou nesta segunda-feira (1º) a demissão de seu treinador, Sandro Wagner, ex-auxiliar do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, após cinco meses no cargo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Augsburg, atualmente em 14º lugar na Bundesliga com apenas 10 pontos em 12 jogos, afirmou em um comunicado à imprensa que a decisão foi tomada "em comum acordo" com o treinador de 38 anos, apesar de um contrato que, teoricamente, iria até 2028.

Sob o comando de Wagner, a equipe teve seu pior início de temporada desde 2011, ano em que conquistou o acesso à primeira divisão alemã.

Com 27 gols sofridos em 12 partidas, o time possui a pior defesa da Bundesliga.

kas/bm/dam/raa/aam/am

Tópicos relacionados:

esporte fbl ger

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay