Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA diz estar 'muito otimista' com possibilidades de acordo para Ucrânia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/12/2025 16:51

compartilhe

SIGA

A Casa Branca mostrou-se nesta segunda-feira (1º) "muito otimista" quanto às possibilidades de alcançar um acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia, no momento em que as negociações com Moscou e Kiev se intensificam.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Acho que o governo está muito otimista", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, acrescentando que o presidente Donald Trump e sua equipe "têm trabalhado arduamente nisso e todos desejam sinceramente que esta guerra termine".

lb/bpe/ad/nn/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua paz russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay