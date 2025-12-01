Assine
Trump vai reunir Conselho de Segurança Nacional para discutir sobre Venezuela

01/12/2025 16:51

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reunirá nesta segunda-feira (1º) o Conselho de Segurança Nacional para discutir sobre a Venezuela, informou a Casa Branca, em meio a uma crise entre Washington e Caracas.

"O presidente vai se reunir com sua equipe de segurança nacional para discutir este e outros assuntos", informou em entrevista coletiva a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Os Estados Unidos realizam desde setembro ataques mortais contra embarcações que, segundo o país, transportam drogas no Caribe, e acusam Nicolás Maduro de liderar um cartel do narcotráfico, o que Caracas nega.

A Venezuela argumenta que o objetivo de Washington é derrubar o presidente Maduro e assumir o controle do petróleo do país.

overflay