Trump participará do sorteio da Copa do Mundo-2026 na sexta em Washington

01/12/2025 16:16

A Casa Branca confirmou nesta segunda-feira (1º) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assistirá à cerimônia do sorteio da Copa do Mundo de 2026 em 5 de dezembro, em Washington.

"Na sexta-feira, o presidente Trump assistirá ao sorteio da Copa do Mundo da Fifa no Kennedy Center", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Os Estados Unidos serão coanfitriões do torneio de 2026 junto com Canadá e México.

