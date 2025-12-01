Cineasta iraniano Jafar Panahi condenado à revelia a um ano de prisão

A Justiça iraniana condenou à revelia a um ano de prisão o cineasta dissidente Jafar Panahi, vencedor da Palma de Ouro no festival de Cannes em maio, por "atividades de propaganda" contra o Estado, anunciou seu advogado à AFP nesta segunda-feira (1º).

A condenação inclui uma proibição de viajar durante dois anos, disse o advogado Mostafa Nili, que acrescentou que tem a intenção de apelar da condenação.

O diretor de 65 anos, que foi preso duas vezes, venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes em maio deste ano pelo seu filme "Foi Apenas Um Acidente".

Panahi realizou recentemente uma turnê internacional, após anos sem poder sair do seu país-natal, para promover seu filme, que foi indicado ao Oscar pela França graças à pós-produção realizada por uma companhia francesa.

Nos Estados Unidos, Panahi disse estar "muito contente" pelo sucesso de longa-metragem, que busca estar na lista dos indicados no próximo prêmio da Academia a melhor filme internacional no Oscar.

O filme, sobre um torturador do governo iraniano que cai nas mãos de seus antigos prisioneiros, enfrentou múltiplos desafios. A filmagem foi realizada de forma clandestina e a polícia chegou a interrompê-la, antes que fosse concluída às pressas algumas semanas depois.

