Trump adverte Israel para que não 'interfira' na Síria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou nesta segunda-feira (1°) Israel contra qualquer interferência na Síria que coloque em risco a transição desse país para um "Estado próspero", dias após uma incursão das forças israelenses no sul do território sírio.

"É fundamental que Israel mantenha um diálogo firme e franco com a Síria, e que nada aconteça para interferir na evolução da Síria para um Estado próspero", disse Trump em sua rede social Truth Social.

Trump disse que estava "muito satisfeito" com o desempenho da Síria sob a liderança do presidente Ahmed al Sharaa, que liderou uma coalizão rebelde de islamistas que derrubou Bashar al Assad em dezembro passado após décadas no poder.

Em novembro, Sharaa tornou-se o primeiro líder sírio a visitar a Casa Branca desde a independência do país em 1946.

Trump tem promovido um acordo de segurança entre Israel e Síria desde que a coalizão islamista de Sharaa derrubou Bashar al Assad. Mas as tensões aumentaram devido a centenas de ataques israelenses em território sírio.

Na incursão de sexta-feira, a mais mortal até agora, as forças israelenses mataram 13 pessoas no sul da Síria em uma operação, que segundo disseram, visava um grupo islamista.

Trump disse que Sharaa "está trabalhando diligentemente para garantir que coisas boas aconteçam, e que tanto a Síria quanto Israel tenham uma relação longa e próspera juntos".

