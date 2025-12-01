Bayern de Munique tenta, contra o Union Berlin, quebrar sua maldição na Copa da Alemanha
O Bayern de Munique, que não conquista a Copa da Alemanha desde 2020, viaja para a capital alemã nesta quarta-feira (3) para enfrentar pelas oitavas de final da competição o Union Berlin, único time alemão que ainda não perdeu para os bávaros nesta temporada.
Os jogadores comandados por Vincent Kompany desfrutam de um início de temporada quase perfeito, com 18 vitórias em 20 jogos em todas as competições, tendo sofrido apenas uma derrota, contra o Arsenal, na Liga dos Campeões (3 a 1).
Nesta quarta-feira às 16h45 (horário de Brasília), os bávaros retornam ao estádio Alte Försterei, do Union Berlin, onde arrancaram um empate no dia 8 de novembro, graças a um gol do astro Harry Kane nos acréscimos (90'+3). Esses dois pontos são os únicos que o Bayern perdeu nas primeiras doze rodadas da Bundesliga (em que conquistou 34 pontos de 36 possíveis).
No entanto, o Bayern, que não chega às semifinais da Copa da Alemanha desde seu vigésimo e último título em 2020 (um recorde negativo nessa competição), ficou em desvantagem no placar nos últimos quatro jogos (na visita ao Union Berlin e também contra o Freiburg, o Arsenal e o St. Pauli).
O outro grande duelo desta fase será disputado na terça-feira, com o Borussia Dortmund recebendo o Bayer Leverkusen às 17h (horário de Brasília), três dias após a vitória por 2 a 1 na BayArena, pelo campeonato alemão.
Esse triunfo permitiu que o time do técnico Niko Kovac recuperasse seu lugar no 'pódio' da Bundesliga, um ponto atrás do vice-líder Leipzig (25 contra 26), mas ainda bem atrás do Bayern de Munique. Portanto, se manter vivo na Copa da Alemanha pode ser a tábua de salvação em uma temporada irregular até o momento.
--- Programação das oitavas de final da Copa da Alemanha:
Terça-feira
(14h00) Hertha Berlim (D2) - Kaiserslautern (D2)
Borussia Mönchengladbach (D1) - St. Pauli (D1)
(17h00) RB Leipzig (D1) - Magdeburg (D2)
Borussia Dortmund (D1) - Bayer Leverkusen (D1)
Quarta-feira
(14h00) Bochum (D2) - Stuttgart (D1)
Freiburg (D1) - Darmstadt (D2)
(16h45) Hamburgo SV (D1) - Kiel (D2)
Union Berlin (D1) - Bayern de Munique (D1)
