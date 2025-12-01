Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ucrânia destaca 'avanços' após diálogo com EUA, mas 'ajustes' ainda são necessários

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/12/2025 13:02

compartilhe

SIGA

As conversas sobre o plano dos Estados Unidos para pôr fim ao conflito na Ucrânia, realizadas na Flórida desde domingo com a parte ucraniana, resultaram em "avanços significativos", mas alguns temas requerem "ajustes", declarou o negociador de Kiev, Rustem Umerov. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Durante dois dias muito produtivos nos Estados Unidos, (...) alcançamos avanços significativos, embora alguns pontos ainda necessitem de ajustes adicionais", afirmou no Facebook, acrescentando que havia concordado com a parte americana em manter um contato "constante".

bur-blb/pop/thm/hgs/eg/jc/dd

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eeuu rusia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay