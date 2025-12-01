Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Papa insta líderes religiosos do Líbano a combaterem a intolerância e a violência

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/12/2025 13:02

compartilhe

SIGA

O papa Leão XIV convocou, nesta segunda-feira (1º), os líderes religiosos libaneses a combaterem a intolerância e a violência, durante uma reunião de diálogo inter-religioso em Beirute, no segundo dia de sua visita ao Líbano. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Vocês são chamados a ser artífices da paz, a enfrentar a intolerância, a superar a violência e a acabar com a exclusão", declarou o pontífice aos representantes de 16 comunidades religiosas libanesas, cristãs e muçulmanas.

lar-at/nad/dcp/an/meb/yr-jc

Tópicos relacionados:

diplomacia libano religiao vaticano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay