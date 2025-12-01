Polícia espanhola desarticula grupo neonazista ligado à organização americana 'The Base'

A polícia espanhola anunciou nesta segunda-feira (1º) que desmantelou uma célula do "The Base", um grupo neonazista e supremacista branco considerado como organização terrorista por União Europeia, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

Este movimento fundado nos Estados Unidos opera através de uma rede internacional descentralizada e clandestina de pequenas células que têm como objetivo realizar ataques e se preparar para uma "guerra racial", informou a polícia em um comunicado.

A investigação lançada este ano permitiu descobrir uma célula na Espanha, cujos membros estavam "altamente radicalizados" e haviam realizado treinamentos "utilizando técnicas e material paramilitar", informou a mesma fonte.

Nos últimos meses, os suspeitos haviam incentivado "a realização de ações violentas, chegando até a manifestar abertamente que estavam dispostos a realizar ataques seletivos pela causa".

O chefe da célula estava "em contato direto" com o fundador do grupo americano, que recentemente chamou para "a execução de ataques seletivos com o objetivo de colapsar as instituições democráticas ocidentais".

Os agentes prenderam três pessoas na semana passada, entre elas o chefe desta célula espanhola, para quem foi decretada posteriormente a prisão preventiva.

Durante as buscas, realizadas na província de Castellón (leste), as forças da ordem apreenderam duas armas de fogo, munições e objetos de propaganda neonazista.

O americano Rinaldo Nazzaro fundou este grupo em 2018 como uma rede para os nacionalistas de extrema direita que se preparavam para um conflito armado, antes de se instalar em São Petersburgo e adquirir a cidadania russa, segundo o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais (CSIS), um grupo de reflexão com sede em Washington.

No ano passado, a União Europeia adicionou "The Base" à sua lista de organizações terroristas, impondo sanções aos seus membros, como a proibição de viajar ou o congelamento de seus bens na Europa.

