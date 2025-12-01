Nicola Pietrangeli, lenda do tênis italiano, morre aos 92 anos

Nicola Pietrangeli, bicampeão de Roland Garros e o primeiro italiano a vencer um torneio do Grand Slam, morreu aos 92 anos, anunciou nesta segunda-feira (1º) a Federação Italiana de Tênis (FITP).

"O tênis italiano está de luto por um ícone. O único italiano a integrar o Hall da Fama Internacional do Tênis, Nicola Pietrangeli, faleceu aos 92 anos", escreveu a FITP em sua conta no X.

Nascido na Tunísia em 1933, filho de pai italiano e mãe russa, Pietrangeli foi considerado, até o surgimento de Jannik Sinner, o maior tenista italiano da história.

Em sua carreira, que se desenvolveu principalmente antes da Era Open, Pietrangeli conquistou 48 títulos de simples, incluindo dois títulos de Roland Garros (1959 e 1960), segundo o jornal La Gazzetta dello Sport.

No saibro parisiense, ele perdeu outras duas finais, para o espanhol Manuel Santana, em 1961 e 1964.

Em sua superfície favorita, ele também conquistou três títulos do Aberto da Itália em Monte Carlo (1961, 1967 e 1968) e dois em Roma (1957 e 1961).

Pietrangeli também chegou às semifinais de Wimbledon em 1960, perdendo para o australiano Rod Laver.

Sua carreira também foi marcada pela Copa Davis, competição na qual disputou o recorde de 164 partidas, entre simples e duplas, com 120 vitórias.

No entanto, ele nunca conseguiu vencer o torneio, perdendo as finais em 1960 e 1961, ambas para a Austrália.

Por outro lado, Nicola Pietrangeli foi capitão da equipe italiana que conquistou seu primeiro título da Copa Davis, em 1976.

Uma das quadras principais do Foro Itálico, sede do torneio Masters 1000 de Roma, tem seu nome.

