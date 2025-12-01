Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente de Israel diz que vai considerar 'bem do Estado' para conceder indulto a Netanyahu

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/12/2025 11:16

compartilhe

SIGA

O presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou nesta segunda-feira (1º) que apenas levará em consideração "o bem do Estado e da sociedade" para decidir se concede ou não um indulto ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que enfrenta vários processos por corrupção.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O premiê anunciou no domingo que apresentou um pedido de indulto ao presidente, argumentando que os prolongados processos judiciais estão dividindo o país. Netanyahu nega todas as acusações contra ele.

Segundo Herzog, este assunto "será tratado da maneira mais apropriada e rigorosa. Só considerarei o bem do Estado e da sociedade israelense, e diante de meus olhos estarão apenas o Estado de Israel e seus interesse", disse em um comunicado de sua assessoria. 

O primeiro-ministro do país está envolvido em pelo menos três processos judiciais, nos quais ainda não foi proferida nenhuma sentença. 

Netanyahu e sua esposa, Sara, são acusados de terem aceitado produtos de luxo no valor de mais de 260.000 dólares (R$ 1,4 milhão, na cotação atual) como charutos, joias e champanhe, de bilionários em troca de favores políticos. 

Em outros dois casos, ele é acusado de tentar negociar uma cobertura mais favorável em dois meios de comunicação israelenses. 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu a Herzog no início de novembro pedindo que concedesse o indulto a Netanyahu, que nega ter cometido irregularidades nos processos judiciais em curso. 

A assessoria do mandatário israelense indicou no domingo que este é "um pedido extraordinário que traz implicações importantes". "Após receber todas as opiniões pertinentes, o presidente considerará o pedido de forma responsável e sincera", afirmou em um comunicado.

mib/mj/cab/eg/val/yr/fp

Tópicos relacionados:

corrupcao israel justica politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay