Pont Neuf se tonará uma 'caverna', em homenagem a Christo e Jeanne-Claude

01/12/2025 08:02

O artista urbano francês JR transformará a Pont Neuf de Paris em uma "caverna" em junho de 2026, um projeto em homenagem a Christo e Jeanne-Claude, que envolveram a famosa ponte há quatro décadas.

JR, conhecido por suas obras monumentais feitas sobretudo a partir de fotografias, explicou à AFP em seu ateliê parisiense que, de 6 a 28 de junho de 2026, instalará uma "caverna" de 120 metros de comprimento na ponte, a mais antiga da cidade.

Durante o período, a ponte permanecerá "acessível a todos, gratuita, dia e noite", indicou o artista, de 42 anos.

"Em um projeto como este, tenho que trabalhar com engenheiros, com construtores. Temos que pensar nas estruturas, nas intempéries", acrescentou, em referência às dificuldades de uma obra tão colossal em um lugar tão exposto como a ponte.

Trata-se de "uma obra imersiva" em homenagem ao casal de artistas Christo e Jeanne-Claude, conhecidos por suas instalações temporárias, com as quais envolviam gigantescos edifícios ou cobriam extensas áreas.

Em 1985, o casal recobriu a Pont Neuf durante duas semanas, uma obra faraônica na qual utilizaram 40.000 metros quadrados de tecido e que foi visitada por mais de três milhões de pessoas.

Há quatro anos, outro famoso monumento da capital francesa, o Arco do Triunfo, foi envolvido durante alguns dias, em uma obra póstuma de Christo e Jeanne-Claude, após o falecimento dela em 2009 e dele, em 2020.

JR, por sua vez, também instalou recentemente várias obras gigantescas em Paris, na pirâmide do Louvre em 2019, e outra "caverna" na ópera, em 2023.

