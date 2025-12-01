Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Kremlin confirma que Putin receberá enviado de Trump na terça-feira

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/12/2025 07:03

compartilhe

SIGA

O emissário de Donald Trump, Steve Witkoff, será recebido na terça-feira (2) pelo presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou para prosseguir com as discussões sobre o plano americano para encerrar o conflito na Ucrânia, confirmou o Kremlin nesta segunda-feira. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O encontro com Witkoff está previsto para amanhã, terça-feira", declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

Peskov disse que o encontro acontecerá durante a tarde. 

No domingo, Witkoff, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o genro de Trump, Jared Kushner, receberam na Flórida uma delegação ucraniana. As partes consideraram as conversas como "produtivas". 

O presidente dos Estados Unidos destacou que vê "possibilidades" de um acordo entre a Rússia e a Ucrânia.

Washington apresentou um plano para acabar com o conflito de quase quatro anos e agora busca concretizá-lo com a aprovação de Moscou e Kiev.

Antes do encontro entre Putin e Witkoff, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reúne nesta segunda-feira em Paris com seu homólogo francês, Emmanuel Macron, para discutir "as condições de uma paz justa e duradoura", segundo o Palácio do Eliseu.

bur/sba/avl/pc/fp

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay