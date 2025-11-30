Assine
Cinzas do vulcão Puracé caem sobre povoados da Colômbia

30/11/2025 22:05

O vulcão Puracé, no sudoeste da Colômbia e em alerta laranja pela possibilidade de entrar em erupção, lançou cinzas que caíram sobre várias cidades, informou neste domingo (30) o Serviço Geológico Colombiano (SGC).

O Puracé, a cerca de 600 km de Bogotá e próximo à cidade de Popayán, é um dos vulcões mais ativos e monitorados da Colômbia. Em março de 1977, teve uma erupção de magnitude considerável.

O SGC aumentou no sábado de amarelo para laranja o alerta para o vulcão, que se eleva acima dos 4.600 metros sobre o nível do mar, e que, caso entre em erupção, poderia afetar Popayán e várias comunidades de indígenas e camponeses.

A entidade indicou em um comunicado que no sábado foi reportada a queda de cinzas muito finas e um forte cheiro de enxofre em várias localidades, incluindo o norte de Popayán, capital do departamento de Cauca.

As autoridades devem analisar se ordenam uma evacuação de habitantes de alguns setores da área de influência do maciço.

Mas entre os moradores há inquietação pela falta de abrigos. "Não há um lugar (...) onde possam nos realocar", disse Marisol Avirama, integrante da guarda indígena de Coconuco.

Desde 2021 o vulcão Puracé apresenta mudanças graduais em sua atividade, de acordo com o SGC.

