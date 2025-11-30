Quatro estrangeiros ficam feridos em ataque atribuído a colonos na Cisjordânia

Três italianos e uma canadense foram atendidos, neste domingo (30), no hospital de Jericó após sofrerem agressões de colonos na Cisjordânia ocupada, denunciou uma das vítimas à AFP, que pediu para permanecer no anonimato.

O grupo estava na região de Duyuk, a oeste de Jericó, no centro da Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, disse uma integrante do grupo que a agência de imprensa oficial palestina Wafa qualificou de "ativistas internacionais".

"Dormíamos à noite (...), dez colonos encapuzados chegaram, dois tinham armas de fogo, alguns, paus", contou a mulher.

"Eles me deram golpes no rosto, nas costelas, no quadril", acrescentou.

"Isso durou de 10 a 15 minutos. Em seguida, pegaram todas as minhas coisas. Roubaram meu passaporte, telefone, bolsa, cartões bancários, e depois foram embora", acrescentou.

Segundo o diretor do hospital público de Jericó, Riyad Eid, os quatro estrangeiros chegaram "esta manhã" e tiveram alta depois.

Em um comunicado, o ministério italiano de Relações Exteriores declarou que "três voluntários internacionais" de nacionalidade italiana foram "agredidos na noite anterior por colonos israelenses perto de Jericó".

Mais de 500.000 israelenses vivem hoje na Cisjordânia em colônias que a ONU considera ilegais, segundo o direito internacional, em meio a cerca de três milhões de palestinos.

