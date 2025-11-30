Stuttgart perde para o Hamburgo (2-1); Eintracht empata com Wolfsburg

O Stuttgart (6º) foi derrotado por 2 a 1 na visita ao Hamburgo e o Eintracht Frankfurt (7º) empatou em casa (1-1) com o Wolfsburg, perdendo pontos importantes neste domingo (30), pela 12ª rodada da Bundesliga.

Uma vitória teria colocado o Stuttgart (22 pontos) na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Está agora um ponto atrás da quarta posição, ocupada atualmente pelo Bayer Leverkusen (23 pontos), que perdeu por 2 a 1 em casa para o Borussia Dortmund (3º, 25) no sábado.

A derrota do Stuttgart na casa do tradicional Hamburgo (13º) foi particularmente dolorosa, já que aconteceu nos acréscimos, quando o meia português Fábio Vieira (90'+4) marcou o gol decisivo.

Enquanto isso, o gol do Eintracht Frankfurt nos minutos finais permitiu que a equipe evitasse o pior, graças a um pênalti convertido pelo belga Michy Batshuayi, garantindo o empate em 1 a 1 contra o Wolfsburg (15º).

O time de Frankfurt agora tem 21 pontos e está a dois pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Na disputa pelo título, o líder isolado Bayern de Munique ampliou sua vantagem na sexta-feira com uma vitória por 3 a 1 sobre o penúltimo St. Pauli (17º), em uma partida na qual os dois últimos gols dos bávaros saíram nos acréscimos.

Graças a essa vitória no fim, o gigante do futebol alemão aumentou sua distância para oito pontos sobre o segundo colocado RB Leipzig, que na sexta-feira empatou sem gols (0-0) em sua visita ao Borussia Mönchengladbach (11º).

--- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

B. Mönchengladbach - RB Leipzig 0 - 0

- Sábado:

Union Berlín - Heidenheim 1 - 2

Werder Bremen - Colônia 1 - 1

Bayern de Munique - St Pauli 3 - 1

Hoffenheim - Augsburg 3 - 0

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund1 - 2

- Domingo:

Hamburgo - Stuttgart 2 - 1

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg 1 - 1

Freiburg - Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 34 12 11 1 0 44 9 35

2. RB Leipzig 26 12 8 2 2 22 13 9

3. Borussia Dortmund 25 12 7 4 1 21 11 10

4. Bayer Leverkusen 23 12 7 2 3 28 17 11

5. Hoffenheim 23 12 7 2 3 25 17 8

6. Stuttgart 22 12 7 1 4 21 17 4

7. Eintracht Frankfurt 21 12 6 3 3 28 23 5

8. Werder Bremen 16 12 4 4 4 16 21 -5

9. Colônia 15 12 4 3 5 21 20 1

10. Union Berlin 15 12 4 3 5 15 19 -4

11. B. Mönchengladbach 13 12 3 4 5 16 19 -3

12. Freiburg 13 11 3 4 4 15 20 -5

13. Hamburgo 12 12 3 3 6 11 18 -7

14. Augsburg 10 12 3 1 8 15 27 -12

15. Wolfsburg 9 12 2 3 7 14 22 -8

16. Heidenheim 8 12 2 2 8 10 27 -17

17. St Pauli 7 12 2 1 9 10 24 -14

18. Mainz 6 11 1 3 7 11 19 -8

./bds/dr/dam/aam