Internacional

Diálogos Ucrânia-EUA na Flórida 'não são fáceis', diz fonte próxima a Kiev

Repórter
30/11/2025 16:01

As negociações em curso na Flórida entre representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos para abordar o plano americano para pôr fim ao conflito entre russos e ucranianos "não são fáceis", afirmou à AFP, neste domingo (30), uma fonte próxima à delegação de Kiev.

"O processo não é fácil, já que a busca por fórmulas e soluções continua", declarou a fonte, que denominou os diálogos de "construtivos".

