Inter de Milão vence Pisa (2-0) com dois gols de Lautaro e é 3ª no Italiano

A Inter de Milão encerrou uma sequência de duas derrotas com uma vitória por 2 a 0 sobre o Pisa neste domingo (30), pela 13ª rodada da Serie A, graças a dois gols de seu capitão, o argentino Lautaro Martínez.

Após perder para o Milan (1 a 0) na semana passada e para o Atlético de Madrid (2 a 1) na quarta-feira, em sua primeira derrota na Liga dos Campeões nesta temporada, a Inter precisava se recuperar contra um time recém-promovido, e conseguiu isso graças ao seu atacante argentino.

'El Toro', que vinha sendo criticado por ter marcado apenas um gol em dois meses na Serie A, cabeceou para o fundo da rede um cruzamento preciso de Francesco Esposito para abrir o placar (69') e, em seguida, selou a vitória aos 83 minutos, completando para o gol um cruzamento de Nicolo Barella.

"Estou feliz com a vitória, que era o que queríamos depois de duas derrotas... Trabalho para a equipe, para mim e para minha família. Deixo que os outros falem", disse o argentino à DAZN.

"Espero que continue assim. Ainda tenho muito tempo de contrato, estou feliz aqui e os torcedores gostam de mim... o time vem em primeiro lugar", acrescentou.

Essa vitória permite que a Inter (3ª colocada) suba provisoriamente ao 'pódio' da Serie A com 27 pontos, empatada com a Roma (2ª), que recebe o Napoli (4º colocado com 25 pontos) neste domingo.

O Milan assumiu a liderança provisória no sábado, após vencer a Lazio por 1 a 0, com um gol do português Rafael Leão.

--- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

Como - Sassuolo 2 - 0

- Sábado:

Genoa - Hellas Verona 2 - 1

Parma - Udinese 0 - 2

Juventus - Cagliari 2 - 1

Milan - Lazio 1 - 0

- Domingo:

Lecce - Torino 2 - 1

Pisa - Inter 0 - 2

Atalanta - Fiorentina

(16h45) Roma - Napoli

- Segunda-feira:

(16h45) Bologna - Cremonese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 28 13 8 4 1 19 9 10

2. Roma 27 12 9 0 3 15 6 9

3. Inter 27 13 9 0 4 28 13 15

4. Napoli 25 12 8 1 3 19 11 8

5. Bologna 24 12 7 3 2 21 8 13

6. Como 24 13 6 6 1 19 7 12

7. Juventus 23 13 6 5 2 17 12 5

8. Lazio 18 13 5 3 5 15 10 5

9. Udinese 18 13 5 3 5 14 20 -6

10. Sassuolo 17 13 5 2 6 16 16 0

11. Cremonese 14 12 3 5 4 13 16 -3

12. Torino 14 13 3 5 5 12 23 -11

13. Atalanta 13 12 2 7 3 14 14 0

14. Lecce 13 13 3 4 6 10 17 -7

15. Cagliari 11 13 2 5 6 13 19 -6

16. Genoa 11 13 2 5 6 13 20 -7

17. Parma 11 13 2 5 6 9 17 -8

18. Pisa 10 13 1 7 5 10 18 -8

19. Fiorentina 6 12 0 6 6 10 19 -9

20. Hellas Verona 6 13 0 6 7 8 20 -12

