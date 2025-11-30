Morre por suicídio assistido fundador de associação suíça pelo direito a 'morrer dignamente'

Ludwig Minelli, fundador e diretor da Dignitas, uma das principais organizações suíças pelo direito a "morrer dignamente", morreu por suicídio assistido, anunciou a associação em um comunicado publicado neste domingo (30).

Advogado de profissão, Ludiwg Minelli morreu no sábado, "dias antes de seu 93º aniversário", detalhou a Dignitas.

A equipe da associação declarou que "continuará a obra de seu fundador, atenta a que a organização se afirme e avance em nível internacional na qualidade de guardiã da autodeterminação e da liberdade de escolher durante a vida e no fim da vida".

Minelli fundou a Dignitas em 1998 e enfrentou obstáculos jurídicos para criar a associação, razão pela qual recorreu à Suprema Corte suíça e à Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH).

A Dignitas afirmou que seu trabalho teve uma influência duradoura na legislação suíça, e destacou uma decisão da CEDH em 2011 que reconhecia o direito de uma pessoa a decidir como e quando morrer.

A lei suíça não autoriza a eutanásia, quando um médico ou uma pessoa administra, por exemplo, uma injeção letal.

Mas o suicídio assistido, quando uma pessoa expressa seu desejo de morrer, é legal há décadas.

Ao contrário de organizações similares na Suíça, a Dignitas, que afirma ter mais de 10.000 membros, oferece seus serviços a pessoas que vivem fora do país.

