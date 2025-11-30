Assine
Internacional

Verstappen vence GP do Catar e título da F1 será decidido Abu Dhabi

Repórter
30/11/2025 14:39

O tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 neste domingo (30), levando sua disputa contra os pilotos da McLaren, Oscar Piastri (2º) e Lando Norris (4º) pelo título para a última corrida da temporada em Abu Dhabi, no próximo domingo.

Norris, que teria se sagrado campeão mundial neste domingo com uma vitória, terminou atrás do espanhol Carlos Sainz (Williams) após uma estratégia ruim de pit stop, perdendo parte de sua vantagem sobre Verstappen e Piastri antes da última corrida do ano. 

