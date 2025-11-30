Assine
Leão XIV renova apoio à solução de dois Estados, israelense e palestino

30/11/2025 14:27

A solução de dois Estados é a "única" que pode resolver o conflito entre israelenses e palestinos, reiterou, neste domingo (30), o papa Leão XIV a bordo de um voo entre Istambul e Beirute. 

Pela primeira vez desde sua eleição, em maio, o papa americano concedeu uma entrevista coletiva a bordo do avião papal, uma tradição observada por seus antecessores.

"A Santa Sé apoia publicamente a proposta de uma solução de dois Estados há vários anos. Todos sabemos que Israel prossegue sem aceitá-la. Mas nós a consideramos como a única solução capaz de resolver o conflito atual", declarou no breve encontro com a imprensa.

O pontífice disse que mencionou o tema durante seu encontro, na quinta-feira em Ancara, com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, "que aprova plenamente esta proposta".

"A Turquia desempenha um papel importante no processo", afirmou.

A Santa Sé reconhece desde 2015 o Estado da Palestina e apoia a solução de dois Estados. 

Desde sua eleição em maio, Leão XIV expressou solidariedade com "a terra martirizada" de Gaza e denunciou o deslocamento forçado dos palestinos.

O papa afirmou, neste domingo, que o Vaticano tem laços de "amizade" com Israel e se oferece como mediador entre as partes.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia israel libano palestinos religiao vaticano

