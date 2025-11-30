Assine
Rubio diz que diálogos na Flórida visam 'criar um caminho' para a soberania da Ucrânia

Repórter
30/11/2025 13:07

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, disse, neste domingo (30), que os diálogos com uma delegação ucraniana na Flórida têm como objetivo "criar um caminho" para uma Ucrânia soberana, enquanto Washington pressiona para encerrar a guerra da Rússia contra o país vizinho.

"Não se tratam apenas de acordos de paz. Trata-se de criar um caminho adiante que deixe a Ucrânia soberana, independente e próspera", disse o secretário de Estado de Donald Trump no início da reunião.

O secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia, Rustem Umerov, disse, por sua vez: "Estamos discutindo o futuro da Ucrânia, a segurança da Ucrânia, a não repetição da agressão contra a Ucrânia, a prosperidade da Ucrânia, como reconstruir a Ucrânia".

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

