Começa reunião entre altos funcionários dos EUA e delegação da Ucrânia na Flórida

Altos funcionários dos Estados Unidos e uma delegação da Ucrânia começaram uma reunião na Flórida, neste domingo (30), para discutir o plano de Washington para pôr fim à guerra com a Rússia, constatou um jornalista da AFP.

Os negociadores ucranianos, liderados por Rustem Oumerov, e o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, acompanhado do enviado especial Steve Witkoff e do genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, começaram a reunião às 10h10 locais (12h10 de Brasília).

Rubio disse que os diálogos buscam garantir não apenas o fim da matança, mas "o fim da guerra, que deixe a Ucrânia soberana e independente e com uma oportunidade de verdadeira prosperidade".

