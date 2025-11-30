Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Começa reunião entre altos funcionários dos EUA e delegação da Ucrânia na Flórida

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/11/2025 12:45

compartilhe

SIGA

Altos funcionários dos Estados Unidos e uma delegação da Ucrânia começaram uma reunião na Flórida, neste domingo (30), para discutir o plano de Washington para pôr fim à guerra com a Rússia, constatou um jornalista da AFP.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os negociadores ucranianos, liderados por Rustem Oumerov, e o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, acompanhado do enviado especial Steve Witkoff e do genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, começaram a reunião às 10h10 locais (12h10 de Brasília).

Rubio disse que os diálogos buscam garantir não apenas o fim da matança, mas "o fim da guerra, que deixe a Ucrânia soberana e independente e com uma oportunidade de verdadeira prosperidade".

bur-ac/ksb/val/dg/mvv/fp

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay