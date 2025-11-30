Número de mortos por inundações no Sri Lanka sobe para 334

As inundações e os deslizamentos de terra no Sri Lanka, provocados pelo ciclone Ditwah, deixaram pelo menos 334 mortos, anunciou neste domingo (30) a agência de gestão de desastres, em um balanço atualizado que também menciona quase 400 desaparecidos.

As chuvas cessaram após uma semana de fortes tempestades, mas áreas inteiras da capital Colombo continuam inundadas e mais de um milhão de pessoas foram afetadas em todo o país, acrescentou a agência.

aj/abh/thm/cls/hgs/an/fp