Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Número de mortos por inundações no Sri Lanka sobe para 334

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/11/2025 12:21

compartilhe

SIGA

As inundações e os deslizamentos de terra no Sri Lanka, provocados pelo ciclone Ditwah, deixaram pelo menos 334 mortos, anunciou neste domingo (30) a agência de gestão de desastres, em um balanço atualizado que também menciona quase 400 desaparecidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As chuvas cessaram após uma semana de fortes tempestades, mas áreas inteiras da capital Colombo continuam inundadas e mais de um milhão de pessoas foram afetadas em todo o país, acrescentou a agência.

aj/abh/thm/cls/hgs/an/fp

Tópicos relacionados:

inundacoes meteorologia srilanka

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay