Cantora japonesa Otsuki obrigada a interromper show no Japão

30/11/2025 09:43

A cantora japonesa Maki Otsuki foi obrigada a interromper uma apresentação quando estava no palco em Xangai, informou sua equipe, em mais um episódio da disputa diplomática entre Japão e China.

Otsuki, conhecida pela música tema do popular anime One Piece, tinha duas apresentações programadas, na sexta-feira e no sábado, para o Festival Bandai Namco 2025 em Xangai.

"Ela teve que interromper abruptamente sua apresentação devido a circunstâncias inevitáveis na sexta-feira, apesar de estar no meio da apresentação", informou o site oficial da cantora no sábado.

Este foi o caso mais recente de um evento cultural cancelado devido às tensões entre as duas maiores economias asiáticas.

China e Japão entraram em uma crise diplomática este mês, depois que a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugeriu que seu país poderia intervir militarmente em caso de um eventual ataque chinês a Taiwan.

A China, que reivindica a ilha de regime democrático como parte de seu território e não descarta a possibilidade de tomar seu controle pela força, reagiu com irritação à declaração de Takaichi e recomendou aos seus cidadãos que não viajassem ao Japão. 

O Festival Bandai Namco 2025 estava programado para continuar até domingo, mas os organizadores anunciaram o cancelamento de todo o evento depois de "levar em consideração vários fatores", informou a agência japonesa Kyodo News.

O popular grupo feminino japonês Momoiro Clover Z, que se apresentaria no sábado no festival, também foi afetado.

Outros artistas que tiveram apresentações canceladas na China incluem a cantora pop Ayumi Hamasaki e a pianista de jazz Hiromi Uehara, segundo a Kyodo.

"Ainda acredito de modo veemente que o entretenimento deve ser uma ponte que nos conecta, e que eu devo ser a criadora desta ponte", publicou Hamasaki no Instagram após o cancelamento de suas apresentações em Xangai.

